Türkiye Halter Federasyonu, Dopingle Mücadele Kurulu'nu Kurdu

Türkiye Halter Federasyonu'ndan Dopingle Mücadele Adımı

Türkiye Halter Federasyonu, spor dünyasında dopingle mücadele konusunda önemli bir adım atarak, dopingle mücadele kurulu oluşturdu. Kurul, çalışmalarına hızla başladı.

Kurumun Amacı ve İlk Toplantı

Federasyonun yaptığı açıklamaya göre, bu kurul sporcuların sağlıklı bir ortamda sporu icra etmelerini sağlamak, yasaklı maddelerden uzak kalmalarını temin etmek ve doping kullanımını engellemek amacıyla oluşturuldu. İlk toplantı, Ankara'da gerçekleştirildi.

İş Birliği ve Katılımcılar

Kurul, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) ile iş birliği içinde çalışacak. Toplantıya Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, TDMK Genel Direktörü Prof. Dr. Rüştü Güner, Genel Direktör Yardımcısı Mehmet Yoğurtçuoğlu, Dr. Turgay Bahçeci, Raif Özel, Oğuz Atasoy ve milli takım antrenörü Gökhan Kuşçuoğlu katıldı.

Sporculara Bilgilendirme

Dopingle Mücadele Kurulu, halter camiasında temiz bir spor ortamı oluşturma hedefi doğrultusunda, sporcuları her yarışma öncesi hazırlık kamplarında doping maddelerinin zararları konusunda bilgilendirecek.