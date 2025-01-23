Türkiye Halter Şampiyonası Ankara'da Başladı

Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası Açılış Töreni Gerçekleşti

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Törene Önemli İsimler Katıldı

Açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Şükrü Yılmaz, Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanı Ali Sosanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Ufuk Dilekçi ile Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de katıldı.

Saygı Duruşu İle Başlandı

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını ve Sivas Yıldız Dağı'ndaki otelde yaşanan patlamadan dolayı, organizasyon öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

Federasyon Başkanı'ndan Açıklama

Federasyon Başkanı Talat Ünlü, yaptığı konuşmada, "2025'in ilk organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu yıl çok önemli organizasyonlarımız var ve biz bu organizasyonlara ciddi bir hazırlık yapıyoruz. Burada yarışacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.

Şampiyonada 410 Halterci Mücadele Edecek

Şampiyonada, 31 ilden 410 halterci mücadele edecek ve organizasyon 25 Ocak Cumartesi günü sona erecek.

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılışı gerçekleştirildi. Şampiyonada, 31 ilden 410 haltercinin mücadele etti.

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılışı gerçekleştirildi. Şampiyonada, 31 ilden 410 haltercinin mücadele etti.