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Türkiye ile Karadağ 5. Karşılaşmalarına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile 5. kez karşılaşacak. Türkiye'nin galibiyet sayısı 2, beraberlik 2.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:04
Türkiye ile Karadağ 5. Karşılaşmalarına Hazırlanıyor

Türkiye ve Karadağ Futbol Tarihinde 5. Randevu

A Milli Futbol Takımımız, yarın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ ile karşılaşacak. Bu, iki takım arasında gerçekleşecek olan 5. mücadele olacak.

Tarihi Karşılaşmalar

İlk maç 2016 yılında gerçekleşti ve geride kalan 4 karşılaşmadan 2'sini Türkiye, 2'sini de berabere tamamladı. Karadağ ise henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

Gol İstatistikleri

Türkiye, bu maçlarda toplam 7 gol atarken, Karadağ ise 5 golle karşılık verdi.

Son Karşılaşma

Türkiye, Karadağ ile yaptığı son maçı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri çerçevesinde Podgorica'da 2-1'lik skorla kazandı. Bu karşılaşmada goller Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den geldi; Karadağ'ın tek golü ise Fatos Beciraj'dan geldi.

Geçmişteki Maçlar

  • 29 Mayıs 2016: Antalya - Özel Maç: Türkiye 1 - 0 Karadağ
  • 27 Mart 2018: Podgorica - Özel Maç: Türkiye 2 - 2 Karadağ
  • 1 Eylül 2021: İstanbul - Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye 2 - 2 Karadağ
  • 16 Kasım 2021: Podgorica - Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye 2 - 1 Karadağ

Not: Maç sonuçlarında Türkiye takımı ilk sırada yer almaktadır.

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