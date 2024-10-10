Türkiye ile Karadağ 5. Karşılaşmalarına Hazırlanıyor

Türkiye ve Karadağ Futbol Tarihinde 5. Randevu
A Milli Futbol Takımımız, yarın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ ile karşılaşacak. Bu, iki takım arasında gerçekleşecek olan 5. mücadele olacak.
Tarihi Karşılaşmalar
İlk maç 2016 yılında gerçekleşti ve geride kalan 4 karşılaşmadan 2'sini Türkiye, 2'sini de berabere tamamladı. Karadağ ise henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.
Gol İstatistikleri
Türkiye, bu maçlarda toplam 7 gol atarken, Karadağ ise 5 golle karşılık verdi.
Son Karşılaşma
Türkiye, Karadağ ile yaptığı son maçı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri çerçevesinde Podgorica'da 2-1'lik skorla kazandı. Bu karşılaşmada goller Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den geldi; Karadağ'ın tek golü ise Fatos Beciraj'dan geldi.
Geçmişteki Maçlar
- 29 Mayıs 2016: Antalya - Özel Maç: Türkiye 1 - 0 Karadağ
- 27 Mart 2018: Podgorica - Özel Maç: Türkiye 2 - 2 Karadağ
- 1 Eylül 2021: İstanbul - Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye 2 - 2 Karadağ
- 16 Kasım 2021: Podgorica - Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye 2 - 1 Karadağ
Not: Maç sonuçlarında Türkiye takımı ilk sırada yer almaktadır.