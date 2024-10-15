Türkiye Kadın Curling Takımı, Estonya'da Şampiyonluk Elde Etti

Türkiye Kadın Curling Takımı zaferle döndü

Estonya'nın başkenti Tallin'de gerçekleşen Tallin Kadınlar Challenger Curling Turnuvası'nda Türkiye, şampiyonluk sevinci yaşadı. Türkiye Curling Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, bu önemli organizasyon milli takım ve kulüp düzeyindeki katılımlarla gerçekleşti.

Grup Aşamasından Final'e

Milli takım, Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman gibi yetenekli sporculardan oluşuyor. Grup aşamasını namağlup tamamlayan Türk ekibi, çeyrek finale doğru hırslı bir yolculuğa çıktı.

Yarı Finalde Önemli Bir Galibiyet

Çeyrek finalde Litvanya'yı geride bıraktıktan sonra, yarı finalde de Norveç'i yenerek finale yükseldi. Finalde ev sahibi Estonya takımını 7-3'lük bir skorla mağlup ederek büyük bir başarıya imza attılar.

Bu zafer, Türkiye Kadın Curling Takımı'nın uluslararası arenada kendini gösterdiği önemli bir adım oldu.