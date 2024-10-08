Türkiye-Karadağ Maçında İtalyan Hakem Daniele Chiffi Görev Alacak

Türkiye-Karadağ Maçının Detayları

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmada, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi hakem olarak görev alacak.

Maçın Yeri ve Saati

UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre, mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 21:45'te başlayacak.

Hakem Triosi

Hakem Daniele Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Matteo Marchetti olacak.