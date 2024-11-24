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Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası Sezon Finali Bekir Yunus Uçar Anısına Yapıldı

Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası'nın sezon finali, Bekir Yunus Uçar anısına 107 sporcunun katılımıyla Balıkesir'de gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 23:35
Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası Sezon Finali Bekir Yunus Uçar Anısına Yapıldı

Sezon Finali Bekir Yunus Uçar Anısına

Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı ve sezon finali, 25 Ağustos'ta hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) kurucu başkanı Bekir Yunus Uçar anısına gerçekleştirildi. Organizasyon, Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan Şakir Şenkalaycı MX Parkuru'nda yapıldı.

107 Sporcu Şampiyonluk için Yarıştı

Tüm Türkiye'den 107 sporcunun katılım gösterdiği final mücadelesinde, farklı sınıflarda sürücüler kıyasıya yarıştı. Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kazanan isimler şu şekilde belirlendi:

  • MX Sınıfı: Şakir Şenkalaycı
  • MX1 Sınıfı: Mustafa Çetin
  • MX2 Sınıfı: Ata Yağız Kuzu
  • MX2 Junior Sınıfı: Efe Kemal Hıd
  • MX125 Sınıfı: Mehmet Yiğit Kara
  • Kadınlar Sınıfı: Selen Tınaz
  • Senior Sınıfı: Volkan Özgür
  • Veteran Sınıfı: Hüseyin Neziroğlu
  • 85cc Sınıfı: Efe Okur
  • 65cc Sınıfı: Yağız Kaya
  • 50cc Sınıfı: Yiğit Alp Karabatak
  • 50 Mini Sınıfı: Yusuf Ali Kolay
  • E-50 Sınıfı: Ömer Kudu

Bu başarılarla, sporcular 2024 yılının şampiyonları olarak tarihe geçti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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