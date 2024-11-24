Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası Sezon Finali Bekir Yunus Uçar Anısına Yapıldı

Sezon Finali Bekir Yunus Uçar Anısına
Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı ve sezon finali, 25 Ağustos'ta hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) kurucu başkanı Bekir Yunus Uçar anısına gerçekleştirildi. Organizasyon, Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan Şakir Şenkalaycı MX Parkuru'nda yapıldı.
107 Sporcu Şampiyonluk için Yarıştı
Tüm Türkiye'den 107 sporcunun katılım gösterdiği final mücadelesinde, farklı sınıflarda sürücüler kıyasıya yarıştı. Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kazanan isimler şu şekilde belirlendi:
- MX Sınıfı: Şakir Şenkalaycı
- MX1 Sınıfı: Mustafa Çetin
- MX2 Sınıfı: Ata Yağız Kuzu
- MX2 Junior Sınıfı: Efe Kemal Hıd
- MX125 Sınıfı: Mehmet Yiğit Kara
- Kadınlar Sınıfı: Selen Tınaz
- Senior Sınıfı: Volkan Özgür
- Veteran Sınıfı: Hüseyin Neziroğlu
- 85cc Sınıfı: Efe Okur
- 65cc Sınıfı: Yağız Kaya
- 50cc Sınıfı: Yiğit Alp Karabatak
- 50 Mini Sınıfı: Yusuf Ali Kolay
- E-50 Sınıfı: Ömer Kudu
Bu başarılarla, sporcular 2024 yılının şampiyonları olarak tarihe geçti.
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