Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası Sezon Finali Bekir Yunus Uçar Anısına Yapıldı

Sezon Finali Bekir Yunus Uçar Anısına

Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı ve sezon finali, 25 Ağustos'ta hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) kurucu başkanı Bekir Yunus Uçar anısına gerçekleştirildi. Organizasyon, Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan Şakir Şenkalaycı MX Parkuru'nda yapıldı.

107 Sporcu Şampiyonluk için Yarıştı

Tüm Türkiye'den 107 sporcunun katılım gösterdiği final mücadelesinde, farklı sınıflarda sürücüler kıyasıya yarıştı. Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kazanan isimler şu şekilde belirlendi:

MX Sınıfı: Şakir Şenkalaycı

Şakir Şenkalaycı MX1 Sınıfı: Mustafa Çetin

Mustafa Çetin MX2 Sınıfı: Ata Yağız Kuzu

Ata Yağız Kuzu MX2 Junior Sınıfı: Efe Kemal Hıd

Efe Kemal Hıd MX125 Sınıfı: Mehmet Yiğit Kara

Mehmet Yiğit Kara Kadınlar Sınıfı: Selen Tınaz

Selen Tınaz Senior Sınıfı: Volkan Özgür

Volkan Özgür Veteran Sınıfı: Hüseyin Neziroğlu

Hüseyin Neziroğlu 85cc Sınıfı: Efe Okur

Efe Okur 65cc Sınıfı: Yağız Kaya

Yağız Kaya 50cc Sınıfı: Yiğit Alp Karabatak

Yiğit Alp Karabatak 50 Mini Sınıfı: Yusuf Ali Kolay

Yusuf Ali Kolay E-50 Sınıfı: Ömer Kudu

Bu başarılarla, sporcular 2024 yılının şampiyonları olarak tarihe geçti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.