Türkiye Kupası maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Heyecan Dorukta: Çeyrek Finale Çıkacak Takımların Hakemleri Belli Oldu!

Ziraat Türkiye Kupası heyecanında kritik aşamaya geçiliyor, Son 16 Turu'nda mücadele edecek takımların kaderini belirleyecek hakemler açıklandı. 6 Şubat Salı günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak isimler belli oldu. İlk mücadelede, saat 14:30'da sahne alacak Fatih Karagümrük ile Samsunspor arasındaki maçta hakemlik görevini Burak Pakkan üstlenecek. Aynı gün, saat 17:30'da Ankaragücü ile 24Erzincanspor'un karşılaşmasını yönetecek isim ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Günün son müsabakasında ise Galatasaray ile Bandırmaspor kozlarını paylaşırken, hakemlik görevini Muhammet Ali Metoğlu üstlenecek.

7 Şubat Çarşamba günü ise Başakşehir FK ile Hatayspor arasında oynanacak müsabakayı yönetecek hakem, Bahattin Şimşek olarak belirlendi. Aynı gün, saat 20:45'te Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki çekişmeli mücadelede düdük çalacak isim ise Burak Şeker olacak.

8 Şubat Perşembe gününe damga vuracak mücadelelerde ise Gençlerbirliği ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek hakem Mert Güzenge olacak. Aynı gün, saat 20:45'te Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu müsabakada düdük çalacak hakem ise Ümit Öztürk olarak açıklandı. Türkiye Kupası'nın bu aşamasında görev alacak deneyimli hakemler, adil bir mücadele ortamının oluşturulmasında önemli bir rol üstlenecekler. Futbolseverler, heyecan dolu karşılaşmaların yanı sıra hakem performanslarını da yakından takip edecek.