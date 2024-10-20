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Türkiye Milli Erkek Curling Takımı Tallinn Kupası'nda Zafer Kazandı

Türkiye, Estonya'da düzenlenen Tallinn Kupası'nda curling şampiyonu oldu.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 16:45
Türkiye Milli Erkek Curling Takımı Tallinn Kupası'nda Zafer Kazandı

Türkiye Milli Erkek Curling Takımı'nın Başarısı

Türkiye Milli Erkek Curling Takımı, Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen Tallinn Kupası'nda büyük bir başarı elde ederek şampiyonluk unvanını kazandı. Türkiye Curling Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yarışmada hem milli takım hem de çeşitli kulüplerden toplamda 12 ekip mücadele etti.

Turnuva Detayları

Tallinn'de düzenlenen organizasyonda, millî takım oyuncuları Uğurcan Karagöz, Haydar Demirel, Faruk Kavaz, Serkan Karagöz ve Mahsun Çelebi’den oluşuyordu. Takım, lig usulü gerçekleşen turnuvayı 4 galibiyet ve sadece 1 mağlubiyetle tamamlayarak genel sıralamada ilk sırada yer aldı.

Başarılar devam ediyor: Türkiye, uluslararası curling arenasında elde ettiği bu zaferle dikkat çekiyor ve sporun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyor.

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