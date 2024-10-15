Türkiye Motokros Şampiyonası İstanbul'da Start Alıyor

Türkiye Motokros Şampiyonası Başlıyor
19-20 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Motokros Şampiyonası, yarış severler için heyecan dolu bir etkinlik sunacak.
Yarışlar Nerede Yapılacak?
Tüm motokros tutkunlarının merakla beklediği bu önemli organizasyon, Çatalca ilçesinde bulunan Yeditepe Motokros Parkuru'nda gerçekleşecek.
Katılacak Kategoriler
Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yapılan açıklamalara göre, şampiyona şu kategorilerde gerçekleştirilecek:
- MX
- MX1
- MX2
- MX2 Gençler
- MX125
- MX Büyükler
- Kadınlar
- Veteranlar
- 50 cc
- 65 cc
- 85 cc
Bu kapsamlı yarış programı, motokros tutkunlarının yanı sıra, seyircileri de etkileyici bir deneyime davet ediyor.