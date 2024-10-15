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Türkiye Motokros Şampiyonası İstanbul'da Start Alıyor

İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Motokros Şampiyonası, farklı kategorilerde zorlu yarışlara ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:45
Türkiye Motokros Şampiyonası İstanbul'da Start Alıyor

Türkiye Motokros Şampiyonası Başlıyor

19-20 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Motokros Şampiyonası, yarış severler için heyecan dolu bir etkinlik sunacak.

Yarışlar Nerede Yapılacak?

Tüm motokros tutkunlarının merakla beklediği bu önemli organizasyon, Çatalca ilçesinde bulunan Yeditepe Motokros Parkuru'nda gerçekleşecek.

Katılacak Kategoriler

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yapılan açıklamalara göre, şampiyona şu kategorilerde gerçekleştirilecek:

  • MX
  • MX1
  • MX2
  • MX2 Gençler
  • MX125
  • MX Büyükler
  • Kadınlar
  • Veteranlar
  • 50 cc
  • 65 cc
  • 85 cc

Bu kapsamlı yarış programı, motokros tutkunlarının yanı sıra, seyircileri de etkileyici bir deneyime davet ediyor.

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