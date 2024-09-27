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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 3. Hafta Heyecanıyla Başladı

Basketbolseverler, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasına Gaziantep Basketbol'un galibiyetiyle merhaba dedi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 20:25
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 3. Hafta Heyecanıyla Başladı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 3. Hafta Başladık

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi, 3. haftasının açılış maçında heyecan dolu bir mücadeleye ev sahipliği yaptı.

Gaziantep Basketbol'un Zaferi

Haftanın açılış karşılaşmasında Gaziantep Basketbol, kendi sahasında İstanbul Ankaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 81-77'lik skorla kazanan Gaziantep, ligi güçlü bir başlangıçla sürdürdü.

Haftanın Devamı

3. haftaya yarın oynanacak 4 müsabakayla devam edilecek. Takımlar, rakiplerine karşı galibiyet mücadelesi verecek.

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