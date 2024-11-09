Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. Hafta Mücadeleleri Geride Kaldı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Haftanın Müsabakaları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında toplamda 4 karşılaşma gerçekleştirildi. Lig, heyecan dolu maçlarla izleyicilere keyifli anlar sundu.
Oynanan Maçların Sonuçları
- Pizzabulls CO Basket - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 80-89
- Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Koleji Novotel: 80-82
- Carpartner TED Ankara Kolejliler - Konya Büyükşehir Belediyespor: 82-86
- iLab Basketbol - Finalspor: 89-78
Ligin 10. haftasında elde edilen bu sonuçlar, takımların sıralamalarındaki dengeleri etkileyecek. Basketbol tutkunları için her geçen hafta daha da heyecanlı geçiyor.