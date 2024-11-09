Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. Hafta Mücadeleleri Geride Kaldı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Haftanın Müsabakaları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında toplamda 4 karşılaşma gerçekleştirildi. Lig, heyecan dolu maçlarla izleyicilere keyifli anlar sundu.

Oynanan Maçların Sonuçları

Pizzabulls CO Basket - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 80-89

- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Koleji Novotel: 80-82

- Fenerbahçe Koleji Novotel: Carpartner TED Ankara Kolejliler - Konya Büyükşehir Belediyespor: 82-86

- Konya Büyükşehir Belediyespor: iLab Basketbol - Finalspor: 89-78

Ligin 10. haftasında elde edilen bu sonuçlar, takımların sıralamalarındaki dengeleri etkileyecek. Basketbol tutkunları için her geçen hafta daha da heyecanlı geçiyor.