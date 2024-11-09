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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. Hafta Mücadeleleri Geride Kaldı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında 4 karşılaşma oynandı. İşte günün sonuçları.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 21:03
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. Hafta Mücadeleleri Geride Kaldı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Haftanın Müsabakaları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında toplamda 4 karşılaşma gerçekleştirildi. Lig, heyecan dolu maçlarla izleyicilere keyifli anlar sundu.

Oynanan Maçların Sonuçları

  • Pizzabulls CO Basket - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 80-89
  • Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Koleji Novotel: 80-82
  • Carpartner TED Ankara Kolejliler - Konya Büyükşehir Belediyespor: 82-86
  • iLab Basketbol - Finalspor: 89-78

Ligin 10. haftasında elde edilen bu sonuçlar, takımların sıralamalarındaki dengeleri etkileyecek. Basketbol tutkunları için her geçen hafta daha da heyecanlı geçiyor.

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