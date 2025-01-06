Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda Madalyalar Sahiplerini Buldu

Ankara'da Karate Heyecanı

Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, Ankara'nın Taha Akgül Spor Salonu'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 375 kulüp ve 1500 sporcu bu önemli organizasyonda yer alarak 37 farklı kategoride madalya mücadelesi verdi.

Şampiyonlar Belirlendi

Organizasyon sonucunda belirlenen sporcular, 7-9 Şubat tarihlerinde Polonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme haklarını kazanacaklar. 21 yaş altı kategorisinde Türkiye şampiyonu olan sporcular ise şöyle:

Kadınlar

Kumite 50 kilo: Müşerref Özdemir

Kumite 55 kilo: Buse Kılıç

Kumite 61 kilo: Berra Demirtürk

Kumite +68 kilo: Elif Güneş

Kata: Damla Su Türemen

Erkekler