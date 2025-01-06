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Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda Madalyalar Sahiplerini Buldu

Ankara'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda 1500 sporcu madalya için kıyasıya mücadele etti.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 14:56
Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda Madalyalar Sahiplerini Buldu

Ankara'da Karate Heyecanı

Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, Ankara'nın Taha Akgül Spor Salonu'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 375 kulüp ve 1500 sporcu bu önemli organizasyonda yer alarak 37 farklı kategoride madalya mücadelesi verdi.

Şampiyonlar Belirlendi

Organizasyon sonucunda belirlenen sporcular, 7-9 Şubat tarihlerinde Polonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme haklarını kazanacaklar. 21 yaş altı kategorisinde Türkiye şampiyonu olan sporcular ise şöyle:

Kadınlar

  • Kumite 50 kilo: Müşerref Özdemir
  • Kumite 55 kilo: Buse Kılıç
  • Kumite 61 kilo: Berra Demirtürk
  • Kumite +68 kilo: Elif Güneş
  • Kata: Damla Su Türemen

Erkekler

  • Kumite 60 kilo: Nuri Kılıç
  • Kumite 67 kilo: Enes Fatih Kurt
  • Kumite 75 kilo: Kadir Kaan Bekler
  • Kumite 84 kilo: Yusuf Eren Temizel
  • Kumite +84 kilo: Umut Eren Gündoğdu
  • Kata: Ali Efe Akbaba

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