Türkiye ve Sırbistan Tenis Federasyonları İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Türkiye ve Sırbistan Tenis Federasyonları İş Birliği Protokolü

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Sırbistan Tenis Federasyonu (TSS), tenis sporunun uluslararası düzeyde gelişimini desteklemek üzere kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzaladı. Protokol, Kasım 2028'e kadar geçerli olacak.

Protokol töreni, Davis Kupası Türkiye-Sırbistan Dünya Grubu I karşılaşmasının düzenlendiği Sırbistan'ın Niş şehrinde gerçekleştirildi. Törene TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ve TSS Başkanı Goran Djokovic katıldı.

Kapsam ve hedefler

Anlaşma, iki ülke arasında bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılmasını içeren çok yönlü bir ortaklık başlatıyor. Öncelikler arasında antrenör gelişimi, oyuncu kampları, fair play eğitimi ve tabana yayma çalışmaları yer alıyor.

Eğitim, değişim ve kamplar

Kapsam dahilinde Türk ve Sırp antrenörler için karşılıklı değişim programları, seminerler ve eğitim programları düzenlenecek. Genç ve yetenekli oyuncular ortak kamplarda bir araya gelerek yüksek performans programlarında yer alacak ve partner ülkenin milli takım kamplarında yoğun antrenman dönemlerine katılma fırsatı bulacaklar.

Toplumsal yaygınlaştırma ve fair play

İş birliği yalnızca elit sporcu gelişimiyle sınırlı kalmayacak; tenis kültürünün tabana yayılması hedefleniyor. TTF tarafından yürütülen "Haydi tenise" projesi gibi örneklerin paylaşılması, okullar ve toplumlarda yeni projeler geliştirilmesi planlanıyor. Ayrıca fair play ve sportmenlik değerlerini öne çıkaran eğitim programları ve seminerler düzenlenecek.

Kurumsal yönetim ve dijital dönüşüm

Anlaşma, milli takım yönetimi, turnuva organizasyonu, kulüp gelişimi ve sporcu kayıt sistemleri gibi alanlarda en iyi uygulamaların paylaşılmasını öngörüyor. İdari personel karşılıklı ziyaretlerle deneyim aktarımında bulunacak; dijital çözümler ve yenilikçi teknolojilerin kullanımı konusunda ortak çalışmalar yapılacak.

Açıklamalar

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil protokol töreninde şunları kaydetti: "Bu iş birliği sadece sporcularımıza yeni ufuklar açmakla kalmayacak, aynı zamanda iki ülkenin tenis kültürünü zenginleştirecek. Ortak projelerimizle hem antrenörlerimizin ve oyuncularımızın gelişimine katkı sağlayacağız hem de fair play, etik değerler ve toplumsal projeler üzerinden genç nesillere sporu daha güçlü bir şekilde ulaştıracağız."

TSS Başkanı Goran Djokovic ise açıklamasında bulundu: "Sırbistan Tenis Federasyonu olarak Türk Milli Takımı'nı burada ağırlamaktan son derece mutluyuz. Tenisin her alanında iş birliği içerisinde olacağız. Sırbistan olarak küçük bir ülkeyiz ama iyi sporcularımız ve değerli tenis oyuncularımız var. Bu anlamda iş birliği yapmaktan tekrar mutlu olduğumuzu belirtmek isteriz."

