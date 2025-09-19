Türkiye Wingfoil Ligi 3. Ayağı Gökçeada'da Sona Erdi

Türkiye Yelken Federasyonu Wingfoil Ligi 3. Ayağı Gökçeada'da Tamamlandı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) organizasyonunda düzenlenen Wingfoil Liginin 3. ayağı, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde başarıyla sona erdi. Yarışlar, farklı yaş ve kategori sınıflarında çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Organizasyon Detayları

Etkinlikte görev alan ekip ve katılımcılar arasında 11 TYF hakemi, 20 sporcu, 5 tekne ile 10 kişilik organizasyon ekibi yer aldı.

Sonuçlar ve Kategoriler

Open Wingfoil Master kategorisinde birinciliği Berk Yalçın, ikinciliği Burak Umut Çağlar elde etti.

15 yaş altı kategorisinde sıralama şu şekilde gerçekleşti: birinci Aksel Hüseyin Atınç, ikinci Ömer Can Demirbilek, üçüncü Murat Emir Narin.

17 yaş altı kategorisinde birinciliği Tan Güneç, ikinciliği Aksel Hüseyin Atınç, üçüncülüğü Devin Özsöz aldı.

19 yaş altında ise podyumda birinci Tan Güneç, ikinci Talha Nasuh Üner, üçüncü Aksel Hüseyin Atınç yer aldı.

Open Wingfoil erkekler kategorisinde birinciliği Kerem Şahin, ikinci Tan Güneç, üçüncü Talha Nasuh Üner kazandı.

Ödül Töreni

Yarışta dereceye giren sporcuların ödülleri, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Belediye Başkanı Ecevit Atalay, Liman Başkanı Necdet Biçici ve Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ferdi Karaca tarafından takdim edildi.

