UEFA Avrupa Ligi'nde 6. Hafta Heyecanı Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 6. Haftası Yarına Hazır

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı, yarın Fenerbahçe ile Athletic Bilbao (İspanya) arasında gerçekleştirilecek karşılaşmayla başlayacak. Müsabaka, saat 18.30’da Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Galatasaray ve Beşiktaş Deplasmanda

Bu sezon 36 takımlı lig formatında düzenlenen Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci turnuvasında, Galatasaray ve Beşiktaş da maçlarını 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Sarı-kırmızılılar, İsveç ekibi Malmö ile karşılaşırken, siyah-beyazlılar Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile mücadele edecek.

6. Haftanın Programı

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şu şekildedir: