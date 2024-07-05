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UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi tepkiler üst üste geldi!

UEFA'nın son açıklamasına göre, milli futbolcumuz Merih Demiral, sportif olmayan davranışları nedeniyle 2 maçlık bir men cezasına çarptırıldı. Kararda, Demiral'ın futbolun saygınlığını tehlikeye attığı ve genel spor etiğine aykırı hareket ettiği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 16:54
UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi tepkiler üst üste geldi!

UEFA'nın bu kararı karşısında tepkiler üst üste geldi .Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, UEFA'nın bu kararını kabul edilemez olarak değerlendirerek şunları söyledi:

"Milli futbolcumuz Merih Demiral'a UEFA'nın 2 maç men cezası kararı kabul edilemez. Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği ön yargılı kararlarla gölgelenmemelidir."

Dışişleri Bakanlığı da UEFA'nın kararına tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

"UEFA tarafından Merih Demiral'a verilen 2 maç men cezasını esefle karşılıyoruz. Uluslararası spor etkinlikleri, toplumları ve ülkeleri bir araya getirmek için düzenlenmektedir. Bu karar, yabancılara karşı artan ön yargılı eğilimlerin bazı Avrupa ülkelerinde giderek güçlendiği endişelerini derinleştirmiştir."

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, UEFA'nın kararını kınayarak ifadelerde bulundu:

"UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a verdiği haksız kararla A Milli Futbol Takımımızın sonu finale çıkacak yürüyüşünü durduramayacaktır. Türk futbolu, bu tür zorlukları aşacak güçtedir ve bu ceza milli takımımızın başarısını engelleyemeyecektir."

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