UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Hafta Heyecanı

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 4. Hafta Mücadeleleri
Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları geride kaldı. İlk günde toplamda 9 maç yapıldı ve heyecan dolu anlar yaşandı.
Maç Sonuçları
Aşağıda, oynanan maçların sonuçları yer almaktadır:
- PSV (Hollanda) - Girona (İspanya): 4-0
- Slovan Bratislava (Slovakya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-4
- Real Madrid (İspanya) - Milan (İtalya): 1-3
- Liverpool (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya): 4-0
- Borussia Dortmund (Almanya) - Sturm Graz (Avusturya): 1-0
- Sporting (Portekiz) - Manchester City (İngiltere): 4-1
- Lille (Fransa) - Juventus (İtalya): 1-1
- Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya): 3-1
- Bologna (İtalya) - Monaco (Fransa): 0-1
Bu sonuçlarla birlikte, takımlar puan durumlarını güçlendirmek adına kıyasıya bir mücadele içine girdi.