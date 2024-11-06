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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Hafta Heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta mücadeleleri başladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 01:01
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 01:01
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Hafta Heyecanı

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 4. Hafta Mücadeleleri

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları geride kaldı. İlk günde toplamda 9 maç yapıldı ve heyecan dolu anlar yaşandı.

Maç Sonuçları

Aşağıda, oynanan maçların sonuçları yer almaktadır:

  • PSV (Hollanda) - Girona (İspanya): 4-0
  • Slovan Bratislava (Slovakya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-4
  • Real Madrid (İspanya) - Milan (İtalya): 1-3
  • Liverpool (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya): 4-0
  • Borussia Dortmund (Almanya) - Sturm Graz (Avusturya): 1-0
  • Sporting (Portekiz) - Manchester City (İngiltere): 4-1
  • Lille (Fransa) - Juventus (İtalya): 1-1
  • Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya): 3-1
  • Bologna (İtalya) - Monaco (Fransa): 0-1

Bu sonuçlarla birlikte, takımlar puan durumlarını güçlendirmek adına kıyasıya bir mücadele içine girdi.

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