UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lig Aşaması Kurası Çekildi: Galatasaray'ın Rakipleri Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kurası Monako'da çekildi; 36 takım, Galatasaray ve turnuva takvimi açıklandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 20:23
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lig Aşaması Kurası Çekildi: Galatasaray’ın Rakipleri Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kura çekildi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabı kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'ta gerçekleştirildi.

Kura törenini eski İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic ve eski Brezilyalı oyuncu Kaka Leite yaptı.

Galatasaray'ın rakipleri

Lig aşamasında yer alan tek Türk temsilcisi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union Saint-Gilloise ve Monaco (D) ile mücadele edecek.

Diğer öne çıkan eşleşmeler

Son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG)'in rakipleri Bayern Münih, Barcelona (D), Atalanta, Bayer Leverkusen (D), Tottenham, Sporting (D), Newcastle United ve Athletic Bilbao (D) oldu.

Organizasyonun en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Real Madrid ise Manchester City, Liverpool (D), Juventus, Benfica (D), Olimpik Marsilya, Olympiakos (D), Monaco ve Kairat (D) ile eşleşti.

36 takım katılacak

Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl hayata geçirilen ve bu sezon ikinci kez uygulanacak formatta 36 takım mücadele edecek.

Bu sezon ligde yer alacak takımlar: Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Newcastle United (İngiltere), Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Athletic Bilbao (İspanya), Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt (Almanya), Inter, Atalanta, Juventus, Napoli (İtalya), PSG, Olimpik Marsilya, Monaco (Fransa), Benfica, Sporting (Portekiz), Club Brugge, Union Saint-Gilloise (Belçika), PSV, Ajax (Hollanda), Galatasaray (Türkiye), Olympiakos (Yunanistan), Slavia Prag (Çekya), Bodo/Glimt (Norveç), Kopenhag (Danimarka), Karabağ (Azerbaycan), Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi), Kairat (Kazakistan).

Lig formatı

Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak.

Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan takımlar organizasyona veda edecek.

Fikstürün en geç 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacağı Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 16-18 Eylül'de yapılacak, lig etabı 28 Ocak 2026'da tamamlanacak.

Turnuvanın finali 30 Mayıs 2026'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.

Maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde belirlendi:

1. Hafta: 16-18 Eylül

2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim

3. Hafta: 21-22 Ekim

4. Hafta: 4-5 Kasım

5. Hafta: 25-26 Kasım

6. Hafta: 9-10 Aralık

7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart 2026

Çeyrek final: 7-8 ve 14-15 Nisan 2026

Yarı final: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026

