UEFA Uluslar A Ligi'nde Mücadele Edecek Takımlar Belli Oldu

Türkiye ve Yunanistan, playoff sonrası UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi. Fransa, Almanya, İspanya ve diğerleri yoluna devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:13
UEFA Uluslar A Ligi'nde Mücadele Edecek Takımlar Belli Oldu

UEFA Uluslar A Ligi'nde Takımlar Belli Oldu

UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek takımlar, oynanan playoff maçlarının ardından kesinlik kazandı. Türkiye ve Yunanistan, 2023-2024 sezonunda A Ligi'nde yer alacak. Diğer yandan, Macaristan ve İskoçya ise B Ligi'ne düşerek sezonu geçirecek.

Playoff Mücadeleleri ve Sonuçlar

Playoff turunun ilk ayağında Yunanistan'ı deplasmanda 1-0 yenen İskoçya, Hampden Park'ta oynanan ikinci maçta 3-0'lık yenilgi alarak A Ligi umudunu yitirdi. A Milli Futbol Takımı ise, Macaristan ile oynadığı ilk maçı 3-1 kazanarak avantaj yakalamış, rövanşta ise Puskas Arena'da 3-0 galip gelerek A Ligi'ne yükselmeyi başarmıştır.

Diğer A Ligi Takımları

Bu sezon da A Ligi'nde mücadele edecek olan takımlarla ilgili gelişmeler de dikkat çekiyor. Playoff'ta Belçika, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek A Ligi'nde kalırken, Sırbistan da 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Avusturya'yı 2-0'lük skorla geçerek A Ligi'nde yer aldı.

A Ligi'nde gruplarını ilk iki içinde tamamlayan ve yoluna devam eden diğer ülkeler arasında Fransa, Almanya, Hırvatistan, Portekiz, İspanya, Danimarka, İtalya ve Hollanda da bulunuyor.

B Ligi Üst Sıralarda Yer Alan Ülkeler

Öte yandan, İngiltere, Çekya, Norveç ve Galler de B Ligi'nde gruplarını lider tamamlayarak üst grupta yarışma hakkı kazanmış durumda.

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