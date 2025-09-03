Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu 4-7 Eylül: 12 Ülkeden 125 Sporcu Yarışacak

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu 4-7 Eylül'de yapılacak

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul), 4-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyon, Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde; İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Shimano destekleriyle düzenleniyor.

Yarışta 12 ülkeden gelen 16 takım ve 125 sporcu mücadele edecek. Organizasyonun toplam mesafesi 417,6 kilometre olup, yarışlar 4 etap halinde koşulacak.

Etaplar

1. Etap (4 Eylül): Beykoz Prolog, 7,5 kilometre

2. Etap (5 Eylül): Şile-Şile, 150,1 kilometre

3. Etap (6 Eylül): Arnavutköy-Arnavutköy, 165,7 kilometre

4. Etap (7 Eylül): Fatih-Fatih, 94,3 kilometre

Katılımcılar ve Takım Kategorileri

UCI ProTeams: Lotto Dstny (Belçika), TotalEnergies (Fransa), Team Polti–Visit Malta (İtalya)

UCI Continental Teams: Team Storck–Metropol Cycling, Bike Aid (Almanya), Serce Polski, Voster ATS Team (Polonya), ATT Investments (Çekya), Airtox–Carl Ras (Danimarka), Konya Büyükşehir Belediye Spor, Spor Toto (Türkiye), Tarteletto–Isorex (Belçika), Kinan Racing Team (Japonya), Almaty Cycling Team (Kazakistan)

Milli takımlar: Romanya, Özbekistan

Yarış boyunca etap galipleri ve genel klasman için kıyasıya mücadele beklenirken, organizasyon hem uluslararası yarış takviminde hem de Türk bisiklet sporunun tanıtımında önemli bir yere sahip olacak.