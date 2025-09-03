DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
48,01 -0,07%
ALTIN
4.678,95 -0,08%
BITCOIN
4.578.824,73 0,15%

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu 4-7 Eylül: 12 Ülkeden 125 Sporcu Yarışacak

Tour of İstanbul, 4-7 Eylül tarihlerinde 4 etap ve 417,6 km üzerinden, 12 ülkeden 16 takım ve 125 sporcunun katılımıyla düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:40
Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu 4-7 Eylül: 12 Ülkeden 125 Sporcu Yarışacak

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu 4-7 Eylül'de yapılacak

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul), 4-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyon, Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde; İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Shimano destekleriyle düzenleniyor.

Yarışta 12 ülkeden gelen 16 takım ve 125 sporcu mücadele edecek. Organizasyonun toplam mesafesi 417,6 kilometre olup, yarışlar 4 etap halinde koşulacak.

Etaplar

1. Etap (4 Eylül): Beykoz Prolog, 7,5 kilometre

2. Etap (5 Eylül): Şile-Şile, 150,1 kilometre

3. Etap (6 Eylül): Arnavutköy-Arnavutköy, 165,7 kilometre

4. Etap (7 Eylül): Fatih-Fatih, 94,3 kilometre

Katılımcılar ve Takım Kategorileri

UCI ProTeams: Lotto Dstny (Belçika), TotalEnergies (Fransa), Team Polti–Visit Malta (İtalya)

UCI Continental Teams: Team Storck–Metropol Cycling, Bike Aid (Almanya), Serce Polski, Voster ATS Team (Polonya), ATT Investments (Çekya), Airtox–Carl Ras (Danimarka), Konya Büyükşehir Belediye Spor, Spor Toto (Türkiye), Tarteletto–Isorex (Belçika), Kinan Racing Team (Japonya), Almaty Cycling Team (Kazakistan)

Milli takımlar: Romanya, Özbekistan

Yarış boyunca etap galipleri ve genel klasman için kıyasıya mücadele beklenirken, organizasyon hem uluslararası yarış takviminde hem de Türk bisiklet sporunun tanıtımında önemli bir yere sahip olacak.

İLGİLİ HABERLER

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
QNB İstanbul Challenger-TED Open Basın Toplantısı İstanbul'da Yapıldı
2
Karadağ: Hedef Tokyo 2025 ve Los Angeles 2028'de Başarı
3
Türkiye-Gürcistan 7. Randevu: A Milli Takım 2026 Elemelerine Başlıyor
4
A Milli Takım 642. maçına çıkıyor — Gürcistan deplasmanda (2026 Dünya Kupası Elemeleri)
5
Beşiktaş Vaclav Cerny'i Resmen Açıkladı: 193. Yabancı Futbolcu
6
Uğurcan Çakır, Türk futbolunun en pahalı 3. transferi oldu
7
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD ile Dünya Şampiyonası Çeyrek Finalinde

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir