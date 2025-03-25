Ümit Milli Takım, Belarus'a Hazırlık Maçında 3-2 Yenildi

Ümit Milli Takım Belarus'a Yenildi

Ümit Milli Futbol Takımı, gerçekleştirdiği hazırlık maçında Belarus'a 3-2 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. Teknik direktör Gökhan Gönül yönetimindeki ay-yıldızlılar, Pendik Stadı'nda önemli bir karşılaşmaya çıktı.

Maç Detayları

Takım, maça Emre Bilgin, Furkan Demir, Ali Şahin Yılmaz, Emir Ortakaya, Berkay Yılmaz, Eyüp Aydın, İsak Vural, Ege Bilsel, Semih Kılıçsoy, Emirhan Demircan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu 11'iyle başladı. 30. dakikada Ruslan Mialkouski ile 1-0 geriye düşen Ümit Milli Takım, Semih Kılıçsoy ile 43. dakikada beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci Yarı Performansı

İkinci yarıya 4 değişiklikle başlayan milli takımda Yasin Özcan, Poyraz Efe Yıldırım, Yiğit Efe Demir ve İzzet Çelik oyuna dahil oldu. Maçta süre alan diğer oyuncular arasında Burak İnce, Ali Turap Bülbül, Baran Moğultay, Yunus Emre Konak ve Emir Bars yer aldı. İlk 11'de başlayan oyunculardan yalnızca Emre Bilgin, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu 90 dakika sahada kaldı.

İkinci yarıda, İzzet Çelik sağ dizinden sakatlandı ve maça devam edemeyerek sağlık ekibinin yardımıyla soyunma odasına gitti. Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayan milli takım, Belarus’un kalecisi Ivan Shymakovich karşısında etkili olamadı. Belarus, 73. dakikada Kirill Tsepenkov ile öne geçti. Ancak ay-yıldızlı takım, 1 dakika sonra Burak İnce’nin şık golüyle yeniden dengeyi sağladı: 2-2.

Maçın Son Anları

Konuk takım, 87. dakikada bir kez daha öne geçti. Tsepenkov'un bulduğu golle skoru 3-2 yaptı. Kalan dakikalarda Ümit Milli Takım'ın gol arayışları sonuç vermeyince maç Belarus’un 3-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Tribünde Dikkat Çeken İsimler

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, müsabakayı tribünden takip ederken, Galatasaraylı futbolcu Yusuf Demir de Ümit Milli Takım’da forma giyen kardeşi Furkan Demir'i desteklemek için stada geldi.