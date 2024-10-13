Ümit Milli Takım'da Kadro Değişikliği

Ümit Milli Takım'dan Kadro Güncellemesi

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında mücadele eden Ümit Milli Futbol Takımı, Norveç ile oynayacağı karşılaşma öncesinde aday kadrosunda değişikliği duyurdu.

Hangi Oyuncular Kadrodan Çıkarıldı?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, Livan Burcu ve Emircan Gürlük isimli oyuncuların, 15 Ekim Salı günü Norveç ile oynanacak eleme grubu son maçı için belirlenen kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Bu süreçte, teknik heyetin ve takımın hazırlıklarının devam ettiği belirtildi. Aday kadro değişikliğinin gerekçesi ise henüz açıklanmadı.