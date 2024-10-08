Ümit Milli Takım Letonya Maçı İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Ümit Milli Takım Getiri Maçı Hazırlıklarını Tamamlıyor

Ümit Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı öncesinde hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Takım, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, teknik direktör Gökhan Gönül yönetiminde antrenman yaptı. Çalışma, başarılı bir dinamik ısınma ile başladı ve ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapıldı. İdman, dar alan oyunları ve şut çalışmaları ile sona erdi.

TFF Yetkilileri Antrenmanı Takip Etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, antrenmanın bir kısmını izleyerek takımın çalışmalarına destek verdi. Kazancı, Milli Takımlar ve uluslararası ilişkiler konularında da önemli görevleri bulunuyor.

Son Hazırlıklar Devam Ediyor

Ümit Milli Takımı, 11 Ekim'deki mücadele öncesinde yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Futbolseverler, takımdan zafer bekliyor.