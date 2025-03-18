Umut Eyriparmak, İtalya'da ILCA 7 Avrupa Kupası'nda 6. Sırayı Elde Etti

Milli yelkenci Umut Eyriparmak, İtalya'nın İmperia kentinde düzenlenen ILCA 7 Avrupa Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çekti. Yarışları 6. sırada tamamlayan Eyriparmak, Türkiye Yelken Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, bu organizasyonda 12 ülkeden 76 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Umut Eyriparmak'ın yanı sıra, Yalıkavak Yelken Spor Kulübü sporcusu Fevzi Kurt genel sıralamada 12. olurken, 19 yaş altı kategorisinde ise 2. sıraya yerleşti. Ayrıca, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi sporcusu Eros Gümüş organizasyonu 62. sırada tamamladı.