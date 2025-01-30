Unicaja, Manisa Basket'i 91-73 Yenerek Şampiyonlar Ligi'ne Başladı

Basketbolcular, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki ilk maçında, Türk temsilcisi Manisa Basket, İspanyol ekibi Unicaja ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Malaga'nın Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Ev sahibi ekip Unicaja, ilk periyodu 22-18'lik skorla önde tamamlamayı başardı. Ancak, ikinci çeyrekte Manisa Basket daha etkili bir hücum performansı sergileyerek devreye 42-42 eşitlikle girdi.

Son çeyreğe 64-59 avantajla giren Unicaja, seyircisinin desteğiyle farkı açarak karşılaşmayı 91-73'lük skorla kazandı.

Manisa Basket'te White, 23 sayı ve 8 ribauntla dikkat çekerken; Lee de 19 sayıyla mücadele etti.