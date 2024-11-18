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UNICEF ile Zehra Güneş Arasında Anlaşma: Çocuklar İçin Yeni Bir Umut

Zehra Güneş, UNICEF iş birliğiyle çocukların hayatını değiştirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 13:26
UNICEF ile Zehra Güneş Arasında Anlaşma: Çocuklar İçin Yeni Bir Umut

UNICEF, Milli Voleybolcu Zehra Güneş ile İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Zehra Güneş arasında önemli bir iş birliği anlaşması gerçekleştirildi. İmza töreni, Feriye'de düzenlendi ve etkinliğe Zehra Güneş'in yanı sıra UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ve VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan katıldı.

Zehra Güneş: Çocukların Hayatını Değiştirmek İçin Buradayım

Zehra Güneş, imza töreninde duyduğu heyecanı dile getirerek, "Bu anlaşmanın öneminin farkındayım. Bugün çocukları ve çocuk haklarını koruyan UNICEF ile anlaşma yapıyorum. Bu iş sayesinde çocukların hayatını değiştirmek istiyorum. Çocukların haklarını koruyacağım için mutluyum. Sizlerin aracılığıyla çocukların daha yaşanabilir bir dünyada olmalarını istiyorum. UNICEF'in yardımıyla her çocuğa dokunabiliriz. Kız çocukları demek, güçlü yarınlar demek. UNICEF ile birlikte her kız çocuğunun yoluna ışık tutacağız. Bir çocuğun elinden tutmanın anlamını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Zehra, UNICEF ile birlikte gerçekleştireceği projelerde erkek ve kız çocuklarının eşit bir ortamda büyümesini hedeflediğini belirterek, "Bunun için toplumsal farkındalığı artırmak istiyoruz. UNICEF, dezavantajlı çocuklara ulaşarak onlara destek olmayı amaçlıyor. Yardıma ihtiyacı olan, motivasyon kaynağı arayan birçok kız var. Onlardan birine dokunabilmek bile büyük bir önem taşıyor." dedi.

UNICEF Temsilcisi Marchi: Zehra, Rol Model Olacak

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise anlaşmadan dolayı duyduğu heyecanı ifade ederek, "Zehra ile yeni tanıştım ama kendisi benim için şimdiden bir kahraman. Zehra, çocuklar için çok güzel bir rol model. Türkiye'deki tüm çocuklar, fırsat verildiğinde istediğini başarabilir. Bu yüzden onunla çalışmayı çok istiyorum." şeklinde konuştu.

Marchi, Zehra ile birlikte gerçekleştirecekleri projelerle çocuklara ilham olmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, savaş bölgelerinde yaşayan çocukların yaşadığı zor koşullara değinerek, "UNICEF, savaşın başladığı günden bu yana ateşkesin sağlanması için çalışıyor. Gazze'ye insani destek temin edebilmek için orada bir ofisimiz bulunuyor," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli...

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Zehra Güneş arasında iş birliği anlaşması gerçekleştirildi. Feriye'de düzenlenen imza törenine Zehra Güneş'in (solda) yanı sıra UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi (sağda) da katıldı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli...

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Zehra Güneş arasında iş birliği anlaşması gerçekleştirildi. Feriye'de düzenlenen imza törenine Zehra Güneş'in (solda) yanı sıra UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi (sağda) da katıldı.

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