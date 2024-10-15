ÜNİDES Projesi ile Gençlere Destek!

ÜNİDES Projesi Tanıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Projesi (ÜNİDES) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Proje kapsamında yerel projelere 20 ile 50 bin, ulusal projelere ise 50 ile 100 bin lira destek sağlanacağı belirtildi.

Ankara'da Genç Ofisi Açılışı

Bakan Bak, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde düzenlenen açılış töreninde, genç ofislerin sayısının 134’e ulaştığını ifade etti. Genç ofislerin, üniversitelerdeki gençlere rehberlik eden merkezler olduğunu vurguladı.

Proje Detayları

Bakan Bak, hazırlanan projeler için 120 milyon lira bütçe ayrıldığını aktararak, gençlerin projelerine destek vermenin önemine dikkat çekti. "Gençlerimiz toplumun vicdanıdır. Onların projelerine destek vermek bizim için çok kıymetli" şeklinde konuştu.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

"Sizin mekanınız bu ofisler. Burada toplumsal ihtiyaçlara yönelik projeler geliştireceğiz. Engelli çocuklar, yaşlılar ve gönüllülük projelerine destek vereceğiz" diyen Bakan Bak, tüm öğrencilerin sivil toplum kuruluşlarında yer almasının öneminin altını çizdi.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Bakan Bak ayrıca, Türkiye'nin geleceği olan gençlerin sanatta ve müzikte uluslararası başarılar elde edeceğine inandığını belirtti. Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin yüzyılı olacağını ve bu süreçte müziğin ve sanatın güçlü olmasının istendiğini ifade etti.