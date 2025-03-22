Ünye Kadın Spor ve Beylerbeyi Spor Beraberlikle Seyirciyi Tatmin Etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Ünye Kadın Spor Kulübü, Beylerbeyi Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 17:29
Ünye Kadın Spor ve Beylerbeyi Spor Beraberlikle Seyirciyi Tatmin Etti

Ünye Kadın Futbol Takımı ve Beylerbeyi Spor Kulübü Berabere Kaldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında, Ünye Kadın Spor Kulübü ile Beylerbeyi Spor Kulübü arasında oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Müsabaka, Ünye Şehir Stadı'nda gerçekleşti.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın ilk yarısı, her iki takımın da şanslar yakalamasına rağmen 0-0 sona erdi. İkinci yarıda, misafir takım Beylerbeyi Spor Kulübü, 68. dakikada Kader Hança'nın attığı golle öne geçti.

Ancak ev sahibi takım Ünye Kadın Spor Kulübü, 84. dakikada Busirat Lawal ile eşitliği sağladı. Sonuç olarak, mücadelenin skoru 1-1 olarak belirlendi.

Ünye Kadın Spor Kulübü, bu sonuçla ligdeki mücadeleye devam ederken, Beylerbeyi Spor Kulübü de puanını artırmayı başardı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü, Beylerbeyi Spor Kulübü...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü, Beylerbeyi Spor Kulübü ile Ünye Şehir Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi seremoni düzenlendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü, Beylerbeyi Spor Kulübü...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü, Beylerbeyi Spor Kulübü ile Ünye Şehir Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi seremoni düzenlendi.

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