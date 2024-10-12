VakıfBank, Kuzeyboru'yu Zorlu Maçta Geçti

Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi Heyecanı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında, VakıfBank, zorlu bir karşılaşmada Kuzeyboru ile karşı karşıya geldi. Maç, sporseverler için heyecan dolu anlara sahne oldu.

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VakıfBank, kendi sahasında oynadığı karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanarak büyük bir üstünlük sağladı. Bu galibiyet, VakıfBank takımının ligdeki iddiasını güçlendirdi.

İki takım oyuncularının da büyük bir mücadele sergilediği maçta, her set büyük çekişmelere sahne oldu, ancak VakıfBank son anda daha etkili bir performans göstererek galip geldi.