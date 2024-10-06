Van Bronckhorst: "Büyük Takım Olmanın Gereği Performans"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş, mücadeleyi 1-1'lik eşitlikle tamamladı. Maçın ardından basın toplantısına katılan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, karşılaşmayı değerlendirerek, hem fiziksel zorluklardan hem de takımın genel durumundan bahsetti.

Fiziksel Zorluklar ve Performans Gerekliliği

Van Bronckhorst, "Büyük takım olduğunuz zaman nerede olursanız olun, hangi maçı oynarsanız oynayın, gereken performansı göstermek zorundasınız. Bugün zor bir maç geçirdik. Takım olarak savaştık, mücadele ettik ama son anlarda top rakip için doğru yerde bulundu." dedi.

Gelişim için Sabırlı Olmalıyız

Gaziantep FK karşılaşmasının fiziksel olarak zorlayıcı olduğunu ifade eden Van Bronckhorst, "Gelişme göstermemiz gereken pek çok alan var. Henüz yenilmedik, dolayısıyla panik yapacak bir durum söz konusu değil. Ligin yeni bölümüne giriyoruz ve daha iyi bir performans sergilemek istiyoruz.", şeklinde konuştu.

Semih Kılıçsoy ile İlgili Yanıt

Bir gazetecinin Semih Kılıçsoy'un neden tercih edilmediği yönündeki sorusuna, "Semih genç bir oyuncu ve farklı alanlarda gelişim gösteriyor. Kendisine yardımcı oluyorum. Bu yıl daha iyi olacağını umuyorum. Bugün onu tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Gelecek maçlarda oynama şansı bulabilir." yanıtını verdi.