Van Bronckhorst: 'Havlu Atmadık, Göztepe Maçında Yüzde Yüzle Başlayacağız'

Puan Kaybının Üzüntüsü

Maç sonrası basın toplantısında bir araya gelen Hollandalı teknik adam, "Gelişeceğiz ve kaybettiğimiz puanlardan dersler çıkaracağız" diyerek lige olan inancını vurguladı. "9 puan kaybettik, bu çok fazla. Göztepe maçıyla bu süreci sona erdirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Açık Hedefler ve Kadro Derinliği

Van Bronckhorst, takımın oyun akışındaki sorunlar olduğuna dikkati çekti. "Sezon başına kıyasla akışımızda bir kayıp var. Takımlar bize karşı birebir baskı yapmaya başladı, biz de bunu aşabilmeliyiz. Top bizdeyken oyunu domine ettik fakat yeterince fırsata dönüştüremedik" dedi.

Kadro derinliği ile ilgili de açıklamalarda bulunan teknik direktör, "Kadro konusunda yapılanma bitmedi, ihtiyaç olan bölgelere takviye yapmayı hedefliyoruz. Her transfer dönemi bizim için bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

Bireysel Performans ve Gelecek Umutları

Rashica'nın yokluğunun takıma etkilerini değerlendiren Van Bronckhorst, "Rashica sahada olmadığı zaman Muçi'yi kanat oynatarak değerlendiriyoruz. Gelecek maçlarla birlikte Immobile'nin dönmesi ve Rashica'nın tamamen iyileşmesiyle seçeneklerimiz artacak" şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Göztepe maçıyla birlikte takımının gelişim sürecine vurgu yaparak, "Üzüntü verici bir dönem geride kaldı, sezon uzun ve başarıya odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş takımları, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş takımları, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.