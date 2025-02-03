Victor Nelsson, Roma’ya Transfer Görüşmeleri İçin İtalya'ya Gitti

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Roma ile transfer görüşmeleri için İtalya'ya gitti. Sarı-kırmızılı ekiple son antrenmana katılmayan ve transfer ihtimali nedeniyle Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmayan Nelsson, özel bir sebeple yola çıktı.

İtalya'da basın mensuplarının görüntülediği 26 yaşındaki stoper, "Forza Roma (Hadi Roma)" diyerek poz vererek heyecanını dile getirdi. Transferle ilgili Galatasaray Kulübü'nden henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, tecrübeli savunma oyuncusunun sağlık kontrolleri ve diğer işlemlerin ardından Roma ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Victor Nelsson, 2021-2022 sezonunda Kopenhag takımından 7 milyon avro bonservis bedeliyle Galatasaray'a katıldı. Sarı-kırmızılı forma ile 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası zaferi elde eden Nelsson, Galatasaray’da 144 resmi maçta görev aldı ve 4 kez de gol sevinci yaşadı.