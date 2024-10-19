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Vodafone Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu Geçti

Türk Hava Yolları, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 20:54
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında, Türk Hava Yolları, Kuzeyboru ile karşı karşıya geldi. Maç, deplasmanda oynandı ve yoğun rekabet içerisinde geçti.

Kuzeyboru - Türk Hava Yolları Maç Sonucu

Karşılaşma sonunda Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-1 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet, takıma önemli bir moral kaynağı oldu ve ligdeki hedeflerini destekledi.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, Türk Hava Yolları ile...

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, Türk Hava Yolları ile Aksaray Spor Salonu Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Hava Yolları oyuncusu Duarte (12) rakipleriyle mücadele etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, Türk Hava Yolları ile...

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, Türk Hava Yolları ile Aksaray Spor Salonu Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Hava Yolları oyuncusu Duarte (12) rakipleriyle mücadele etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, Türk Hava Yolları ile...

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, Türk Hava Yolları ile Aksaray Spor Salonu Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Hava Yolları oyuncusu Duarte (12) rakipleriyle mücadele etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, Türk Hava Yolları ile...

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, Türk Hava Yolları ile Aksaray Spor Salonu Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Hava Yolları oyuncusu Duarte (12) rakipleriyle mücadele etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, Türk Hava Yolları ile...

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, Türk Hava Yolları ile Aksaray Spor Salonu Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Hava Yolları oyuncusu Duarte (12) rakipleriyle mücadele etti.

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