Vodafone Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında, Türk Hava Yolları, Kuzeyboru ile karşı karşıya geldi. Maç, deplasmanda oynandı ve yoğun rekabet içerisinde geçti.

Kuzeyboru - Türk Hava Yolları Maç Sonucu

Karşılaşma sonunda Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-1 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet, takıma önemli bir moral kaynağı oldu ve ligdeki hedeflerini destekledi.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, Türk Hava Yolları ile Aksaray Spor Salonu Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Hava Yolları oyuncusu Duarte (12) rakipleriyle mücadele etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, Türk Hava Yolları ile Aksaray Spor Salonu Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Hava Yolları oyuncusu Duarte (12) rakipleriyle mücadele etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, Türk Hava Yolları ile Aksaray Spor Salonu Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Hava Yolları oyuncusu Duarte (12) rakipleriyle mücadele etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, Türk Hava Yolları ile Aksaray Spor Salonu Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Hava Yolları oyuncusu Duarte (12) rakipleriyle mücadele etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, Türk Hava Yolları ile Aksaray Spor Salonu Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Hava Yolları oyuncusu Duarte (12) rakipleriyle mücadele etti.