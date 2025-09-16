WTT Cappadocia 2025 Nevşehir'de Başladı — 250 Sporcu Katılıyor

WTT Cappadocia 2025 Nevşehir'de başladı

Uluslararası masatenisi takvimindeki önemli organizasyonlardan biri olan WTT Cappadocia 2025, Nevşehir'de kapılarını açtı. Turnuva, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenleniyor ve dünya çapından yoğun ilgi görüyor.

Katılım ve organizasyon

Etkinlikte 30 ülkeden 250 sporcu mücadele ediyor. Yarışmalar, toplam 5 kategoride gerçekleştiriliyor ve müsabakalar boyunca yüksek tempolu karşılaşmalar bekleniyor.

İlk gün karşılaşmaları

Tekli kadın kategorisinde turnuvanın açılış maçlarında İspanya'dan Eugenia Sastre ile İran'dan Mahshid Asthari galip gelen isimler oldu. Açılış gününde ayrıca Fatemeh Kalantari (İran) ve Laman Abdulhamidov (Azerbaycan) gibi isimlerin sahne aldığı karşılaşmalar izlendi.

Sporcuların hazırlığı ve program

Katılımcılar, organizasyon tarafından ayrılan antrenman alanlarında maçlara hazırlanıyor. Turnuva, yoğun programı ve çeşitli kategorilerdeki rekabetiyle dikkat çekiyor.

WTT Cappadocia 2025, 20 Eylül Cumartesi günü sona erecek.