Yalovaspor Basketbol, Manisa Basket'i Yenerek Üst Sıralara Tırmandı

Yalovaspor Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket'i 79-74 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 21:23
Yalovaspor Basketbol, Manisa Basket'i Yenerek Üst Sıralara Tırmandı

Yalovaspor Basketbol, Manisa Basket'i 79-74 Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında, Yalovaspor Basketbol, sahasında Manisa Basket ile karşılaştı. Karşılaşma sonunda Yalovaspor, 79-74'lük bir skorla galip geldi.

Bu galibiyetle birlikte Yalovaspor, ligdeki konumunu güçlendirerek üst sıralara tırmanma yolunda önemli bir adım attı. Taraftarlarının desteğiyle sahada sergilediği performans, izleyenlerden tam not aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Yalovaspor Basketbol ile Manisa Basket...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Yalovaspor Basketbol ile Manisa Basket, 90. Yıl spor salonunda karşılaştı. Bir pozisyonda, Yalovaspor Basketbol oyuncusu Peterka (13), rakipleri ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Yalovaspor Basketbol ile Manisa Basket...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Yalovaspor Basketbol ile Manisa Basket, 90. Yıl spor salonunda karşılaştı. Bir pozisyonda, Yalovaspor Basketbol oyuncusu Peterka (13), rakipleri ile mücadele etti.

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