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Yeni Malatyaspor 665 Gün Aradan Sonra Seyircisiyle Buluştu

Yeni Malatyaspor, 665 gün sonra taraftarına merhaba dedi ve deprem temalı koreografiyle unutulmaz bir an yaşandı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 14:03
Yeni Malatyaspor 665 Gün Aradan Sonra Seyircisiyle Buluştu

Yeni Malatyaspor, 665 Gün Aradan Sonra Seyircisiyle Buluştu

Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, stadyumundaki eksikliklerin giderilmesi sonrasında 665 gün aradan sonra taraftarının karşısında çıktı. 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve malzemecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybetmesine neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler, kulübü zorlu bir süreçten geçirdi. Deprem sonrası Yeni Malatya Stadı, ihtiyaç olan depremzedelere hizmet vermesi ve kamera ile turnike sisteminin sökülmesi sebebiyle iç saha maçlarını dışarıda, deplasmanda oynadı.

Yeni Malatyaspor, en son 29 Ocak 2023 tarihinde Eyüpspor ile karşılaşmıştı. 2023-2024 sezonunun 13. haftasında, Uğur Okulları İstanbulspor ile olan müsabakada böylece yeniden sahasına döndü. Taraftarlar, maça büyük ilgi göstererek takımını yalnız bırakmadı.

Maç öncesi stadyumda yapılan deprem temalı koreografi, bu anlamlı yeniden buluşmanın atmosferini daha da güçlendirdi. Yeni Malatyaspor’un, seyircilerine tekrar “merhaba” demesi, hem taraftarlar hem de takım için unutulmaz bir an oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, stadındaki eksikliklerin giderilmesinin ardından...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, stadındaki eksikliklerin giderilmesinin ardından 665 gün sonra seyircisi karşısına çıktı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, stadındaki eksikliklerin giderilmesinin ardından...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, stadındaki eksikliklerin giderilmesinin ardından 665 gün sonra seyircisi karşısına çıktı.

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