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Yıldız Erkek Kılıç Milli Takımı, Bulgaristan'dan Bronz Madalya ile Döndü

Yıldız Erkek Kılıç Milli Takımı, Bulgaristan'daki turnuvada bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 21:10
Yıldız Erkek Kılıç Milli Takımı, Bulgaristan'dan Bronz Madalya ile Döndü

Yıldız Erkek Kılıç Milli Takımı'ndan Büyük Başarı

Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası'nda Türkiye, erkekler takım müsabakasında bronz madalya kazandı. Milli eskrimciler, başkent Sofya'daki organizasyonda büyük bir mücadele sergiledi.

Bronz Madalya Maçı

Turnuvada yer alan Yıldız Erkek Kılıç Milli Takımı, Yiğit Ayaz, Efe Barış, Poyraz Kümük ve Arda Takka'dan oluşuyordu. Takım, bronz madalya mücadelesinde Bulgaristan ile karşılaşarak zorlu bir maçın ardından 45-44'lük skorla galip geldi ve üçüncülüğü elde etti.

İkili Başarı

Bu başarıya ek olarak, milli sporcu Yiğit Ayaz turnuvanın bir önceki gününde erkekler bireyselde de bronz madalya kazanarak milli takıma katkıda bulundu.

Yıldız Erkek Kılıç Milli Takımı'nın bu yıl elde ettiği başarılar, Türk eskriminin geleceği için umut verici bir gelişme olarak kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası'nda milli eskrimciler...

Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası'nda milli eskrimciler, erkekler takım müsabakasında bronz madalya elde etti.

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