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YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Beşiktaş'ı Mağlup Etti

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Beşiktaş'ı 82-74'lük skorla geçerek sezona galibiyetle başladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 21:59
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Beşiktaş'ı Mağlup Etti

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2023 sezonunun ilk haftasında, YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Beşiktaş karşısında 82-74'lük bir skorla galip gelmeyi başardı. Bu zorlu mücadele, Bodrum'un sahasında gerçekleşti.

Maçın Detayları

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, sahasında taraftarının desteğiyle önemli bir başarıya imza attı. Takım, hızlı hücumları ve etkili savunmasıyla dikkat çekerken, Beşiktaş ise maç boyunca yoğun bir mücadelenin içine girdi. Ancak Bodrum ekibi, son çeyrekteki performansıyla rakibine üstünlük sağladı.

Bu galibiyet, YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'un sezona iyi bir başlangıç yapmasına olanak tanırken, Beşiktaş için de ders niteliğinde bir maç oldu. İki takım da önümüzdeki haftalarda daha çok çalışarak üst sıralarda yer almak için mücadele edecek.

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