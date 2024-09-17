Yunus Akgün: Kadıköy'deki Maç Hayallerimin Peşinde

Galatasaray – Gaziantep FK Maçının Ardından

Yunus Akgün'den Açıklamalar

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Maç sonrası Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, takımına katkı sağlamak için daha fazla şans bulmak istediğini vurguladı.

Yunus, "Bu sezon daha fazla şans bulup takımıma katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı. Kadıköy'deki derbi maçıyla ilgili de "Orası benim için çok özel. Orada gol atmak hayallerimden biri" dedi.

Öz Güven ve Hedefler

Attığı golün ardından konuşan Yunus, oynadıkça kendine olan güveninin artacağını dile getirdi. "Futbolcuların öz güveni, gol atınca artar. Benim de gol atmaya ihtiyacım vardı ama takımın kazanması daha önemliydi. Oynadıkça daha fazla gol atacağım" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Derbisi ve Beklentiler

Fenerbahçe ile oynanacak olan derbi için hazırlıkların sürdüğünü belirten Akgün, "Son iki sezonun şampiyonu olduk ve hedefimiz ilk yarının tüm maçlarını kazanmak" dedi. Adana Demirspor'daki performansını da aşmak istediğini ifade eden genç oyuncu, "Adana Demirspor'daki performansımın üstüne çıkmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

Takım Arkadaşları ile İletişim

Yunus, takım arkadaşları Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Michy Batshuayi hakkında da yorum yaptı. "Üçü de çok büyük futbolcu. Neler yapabiliriz diye arada konuşuyoruz. Onlara gol attırmak bizim için çok önemli" diyerek takım içindeki uyumu vurguladı.