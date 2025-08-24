DOLAR
Yusuf Cihat: "Yeni bir takımız, daha iyi olacağız" — Fenerbahçe 3-1 Kocaelispor

Kocaelispor'lu Yusuf Cihat, Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri maç sonrası takımın yeni olduğunu, taraftarlara teşekkür ettiğini ve Kayserispor maçında karşılığını alacaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 00:38
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 00:38
Yusuf Cihat: "Yeni bir takımız, daha iyi olacağız"

Fenerbahçe 3-1 Kocaelispor — Maç sonrası değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Kocaelispor'un oyuncularından Yusuf Cihat Çelik, Chobani Stadı'ndaki karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tribün desteği için taraftarlara teşekkür eden Yusuf Cihat, "Öncelikle buradan büyük Kocaelispor taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Geçen hafta 25-30 bin, bu hafta ise harika bir deplasman tribünü. İnanılmaz desteklediler bizi." dedi.

Takımın mücadelesine ve süreçlerine değinen oyuncu, "Yeni bir takımız. Maalesef daha puan alamadık. Daha iyi olacağız. Hocamıza güveniyoruz. Hocamız bize güveniyor. İyi çalışıyoruz, Allah'ın izniyle haftaya Kayserispor maçıyla bunun karşılığını alacağız. Yeni bir takımız. Bazı şeylerin oturması zaman alabiliyor. Sahada iyi bir mücadele var. Taktik anlayışın oturması kolay olmuyor. Duran topları daha iyi çalışmamız gerekiyor. Bunları düzelttiğimiz zaman puanları alacağız." ifadelerini kullandı.

