Yusuf Dikeç Önderliğinde Milli Takım Altın Madalya Kazandı

Havalı Tabanca Takımımız Avrupa Şampiyonu

Milli sporcularımız, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde gösterdikleri üstün performansla altın madalya kazandı. Şampiyonluk mücadelesine, ev sahibi Sırbistan'ı 3-1 yenerek ulaştılar.

Belgrad'daki Mücadele

Belgrad’da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde, yarı finalde ilk olarak Sırbistan karşısında şampiyonluk için mücadele eden milli takımımız, Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz'dan oluşmaktaydı. Yarı finalde Almanya ile karşılaşan ekip, 2-2’lik beraberliğin ardından gerçekleştirilen düello maçında Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz’ın başarısı ile 16-2 galip geldi ve finale yükseldi.

Finaldeki Başarı

Finalde, Sırbistan ile karşılaşan milli sporcularımız, gösterdikleri üstün performans neticesinde 3-1’lik skorla maçı kazanarak altın madalya sahibi oldular. Bu başarı, Türkiye'nin havalı silahlardaki yükselişini bir kez daha gösterdi.

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca takım finalinde ev sahibi Sırbistan'ı 3-1 yenen milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz, altın madalyanın sahibi oldu.