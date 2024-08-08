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Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan AA Spor Masası'nda

Paris 2024'te gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı'na konuk oldu.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:10
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan AA Spor Masası'nda

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın AA Spor Masası Ziyareti

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk oldu.

Olimpiyat Madalyasının Anlamı

Şevval İlayda Tarhan, bu başarılarının kendisi için büyük bir prestij taşıdığını belirterek; "Olimpiyat madalyası aldıktan sonra hissettiğim duygular tarif edilemez. Ülkemizi temsil etmek benim için çok önemliydi" dedi.

Gelecek Hedefleri

Yusuf Dikeç ise, olimpiyatların sportif kariyerleri açısından dönüm noktası olduğunu ifade ederek, "Bu madalya, sadece bir başlangıç. Gelecek hedeflerimizi daha da yükseğe koydum" şeklinde konuştu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç (fotoğrafta) ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç (fotoğrafta) ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç (fotoğrafta) ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç (fotoğrafta) ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç (fotoğrafta) ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç (fotoğrafta) ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç (fotoğrafta) ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç (fotoğrafta) ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç (fotoğrafta) ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç (fotoğrafta) ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç (fotoğrafta) ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç (fotoğrafta) ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç (fotoğrafta) ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç (fotoğrafta) ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç (fotoğrafta) ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç (fotoğrafta) ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç (fotoğrafta) ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç (fotoğrafta) ile Şevval İlayda Tarhan, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu.

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