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Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024'te Altın Çağını Yaşadı

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türk spor tarihinde bir ilke imza atarak gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:08
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024'te Altın Çağını Yaşadı

Türk Atıcılık Tarihine Geçiş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye atıcılıkta tarih yazdı.

Her iki milli sporcu, olimpiyat tarihindeki ilk madalyalarını kazanarak Türk sporuna önemli bir katkıda bulundular. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, eleme turlarında 582 puan toplayarak birinci sırayı aldı ve olimpiyat sıralama rekorunu egale etti.

Finalde Zorlu Bir Mücadele

Final karşılaşmasında Sırbistan ile mücadele eden ikili, son anlarda 16-14'lük bir skorla ikincilik elde etti. Bu başarıları, Türk sporu için bir ilki temsil ediyor.

Şevval İlayda Tarhan'ın Yolculuğu

24 yaşındaki Şevval İlayda Tarhan, AA'nın "Türkiye'nin Yıldızları" projesinde yer almış ve 2018 Güney Kore'deki dünya şampiyonasında genç kızlar kategorisinde altın madalya kazanmıştı. Çocukluğundan beri polis veya asker olmayı hayal eden ve bu yolda annesinin desteğiyle atıcılığa yönelen Tarhan, ilk olimpiyat deneyiminde madalya kazandı.

Tarhan, "Eğer son yarışmamda dünya şampiyonu olmasaydım atıcılığı bırakmayı düşünmüştüm ama şimdi devam ediyorum." dedi.

Yusuf Dikeç'in 5. Olimpiyat Başarısı

Tecrübeli atıcı Yusuf Dikeç, Paris 2024 ile birlikte 5. olimpiyat deneyiminde madalya hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Önceki 4 olimpiyatta madalya kazanamayan Dikeç, ultimatumu olumlu değerlendirdi. 51 yaşındaki sporcu, olimpiyat öncesi yaptığı açıklamada, "Paris 2024'te madalya bekliyorum." demişti.

Karışık takımda da her yarışmadan madalyayla döndüklerinin altını çizen Dikeç, 2 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu madalyasının yanı sıra bu olimpiyatla hayalini süsleyen madalyayı koleksiyonuna eklemiş oldu.

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