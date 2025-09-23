Yusuf Efe Gündüz Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na Hazırlanıyor

Yayın Tarihi: 23.09.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 11:06
HAYATİ AKÇAY - Ordu — Doktor tavsiyesiyle tedavi amacıyla başladığı yüzmede kısa sürede dikkat çeken 16 yaşındaki milli sporcu Yusuf Efe Gündüz, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunlarında Türkiye'yi temsil etme hedefiyle antrenmanlarına devam ediyor.

Kökeni ve spora başlangıcı

Tedavi edilmediği takdirde kamburluğa ve yürümeye engel oluşturabilen spina bifida (ayrık omurga hastalığı) ile dünyaya gelen Yusuf Efe, sağlık sorunları nedeniyle doktor tavsiyesiyle yaklaşık 8 yıl önce yüzmeye başladı. Ordu'da katıldığı ücretsiz kurslarda fiziksel gelişimini desteklemek için başladığı yüzmede hızla ilerledi.

Kariyer ve başarılar

Geçen yıl şubat ayında Para yüzme ve DEAF yüzme bireysel milli takım seçmelerini kazanarak milli takıma dahil olan Yusuf Efe, daha sonra Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın paralimpik kategorisini birincilikle tamamladı. Yusuf Efe, 2023'te aynı yarışta kendi klasmanında ikinci, 2024 ve 2025'te birinci oldu.

Antrenmanlar ve kulüp

Yusuf Efe, Altınordu ilçesindeki Akyazı Plajı'nda antrenör Aljona Masnjova idaresinde çalışmalarını sürdürüyor. Sporcu, Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde yarışıyor ve düzenli antrenmanlarla hedeflerine doğru ilerliyor.

Triatlon hedefi

Yüzmenin yanı sıra triatlonda da milli olmayı isteyen Yusuf Efe, bisiklet ve koşuyu bir arada gerektiren bu disiplinde de şansını denemeyi planlıyor. "Daha yaşım çok genç. Yolun henüz başındayım. Önümde uzun bir yol var," diyerek hedeflerini anlattı. Daha önce Ordu'da düzenlenen triatlon yarışında elde ettiği dereceyi, önümüzdeki aylarda Ayvalık'ta yapılacak yarışta sürdürmeyi; ardından Alanya'da yapılacak final yarışında istediği hedefe ulaşmayı amaçlıyor.

Paralimpik hayali

En büyük hayalinin Türkiye'yi Paralimpik Oyunları'nda temsil etmek olduğunu vurgulayan Yusuf Efe, "Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda yer almayı çok istiyorum. Her sporcu gibi ben de orada olup başarı elde etmeyi hedefliyorum. Oradan elde edeceğim başarıyla ailemi ve ülkemi gururlandırmak arzusundayım," dedi.

Antrenörünün değerlendirmesi

Antrenör Aljona Masnjova, "Sporcum çok azimli ve başarılı. Çalışmayı seviyor. Hedeflerine doğru ilerlemeyi ayrıca seviyor. Yusuf Efe düzenli şekilde çalışarak bugünlere geldi. Kendisi bu azmiyle önce milli takıma seçildi. Ben sporcumun bu disiplinle çalışarak belirlediğimiz hedeflere ulaşabileceğine inanıyorum," diye konuştu.

