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Yusuf Fehmi Dünya Rekoru İçin Hazırlanıyor

Avrupa şampiyonu halterci Yusuf Fehmi, 2028 Olimpiyatları için hedeflerini paylaştı. Dünya rekoru hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 11:09
Yusuf Fehmi Dünya Rekoru İçin Hazırlanıyor

Yusuf Fehmi'nin Hedefleri

Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu unvanını elde eden Yusuf Fehmi Genç, dünya rekoru kırma hedefiyle dikkatleri üstüne çekiyor.

Şampiyonada Kazandığı Başarılar

Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada erkekler 67 kiloda koparmada 144 kilo, silkmede 176 kilo ve toplamda 320 kilo kaldırarak birinciliği elde eden Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2024 Paris Olimpiyatları için hazırlık sürecinden geçtim, yaklaşık iki sene olimpiyatlara hazırlandım. Sıklet ayarlaması nedeniyle olimpiyatlara katılamayacağım kesinleşince Avrupa şampiyonasına kalan vakti çok iyi değerlendirdim ve çok çalıştım." ifadelerini kullandı.

Büyükler Dünya Şampiyonası Hedefi

Büyükler kategorisinde yarıştığını belirten Yusuf Fehmi, "Halter Büyükler Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum, yaklaşık 35 gün kaldı. 2022 ve 2023 yıllarında büyükler dünya ve Avrupa şampiyonu oldum. Bahreyn'de yeniden dünya şampiyonu olmayı ve dünya rekoru kırmayı hedefliyorum." dedi.

2028 Olimpiyatları İçin Yoğun Hazırlık

Yusuf, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için hazırlıklarına da başladığını vurgulayarak, "Paris olimpiyatlarına katılamadım ama bu benim için büyük tecrübe oldu. Bu tecrübelerimle dört senemi çok iyi bir şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Antrenörün Değerlendirmesi

Yusuf Fehmi'nin milli takımdaki antrenörü Gökhan Kuşçuoğlu ise, "Madalyalarımız Cumhuriyete armağan olsun. Mutluyuz, sevinçliyiz. Hedefimiz Aralık ayında Bahreyn'de yapılacak büyükler dünya şampiyonası ve orada Yusuf Fehmi'den şampiyonluk bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya...

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Yusuf Fehmi Genç, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya...

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Yusuf Fehmi Genç, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

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