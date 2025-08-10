DOLAR
Zeynep Nur Pehlivan, Halterde Türkiye Rekoru Kırdı ve Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor

Zeynep Nur Pehlivan, Türkiye Halter Şampiyonası'nda rekor kırarak dünya şampiyonluğu hedefini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 11:37
Zeynep Nur Pehlivan, Halterde Türkiye Rekoru Kırdı ve Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor

Zeynep Nur Pehlivan, Halterde Yeni Bir Rekor Kırdı

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 77 kiloda Türkiye rekorunu kırarak büyük bir başarıya imza atan Zeynep Nur Pehlivan, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Zeynep, koparmada 85, silkmede 111, toplamda ise 196 kilo kaldırarak birinci oldu.

Rekoru Bir Kilo artırdı

Türkiye rekorları koparmada 90, silkmede 110 ve toplamda 200 kilo şeklindeyken, Zeynep Nur silkmede 111 kiloyu kaldırarak rekoru 1 kilo artırmayı başardı ve dünya şampiyonluğuna odaklandığını belirtti.

Halter Kariyeri ve Gelecek Hedefleri

Antalya Olimpos Spor Kulübü sporcusu Zeynep Nur, haltere 5'inci sınıftayken beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını vurguladı. “Sonrasında devamı geldi. 2 yıl sonra milli takım kampına seçildim. Halterde 6 yıllık bir geçmişim var,” dedi. Zeynep ayrıca, şampiyona öncesinde hastalık geçirdiğini ve bu durumun vücut direncini etkilediğini, buna rağmen rekor kırmanın mutluluğunu yaşadığını da aktardı.

Kadın Sporculara Destek

Zeynep Nur, kadınların sporun her alanında yer almasının önemine değinerek, “Başaran insanları gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü çoğu kişi bu spora karşı önyargılı ama gerçekten çok başarılı kadın sporcular çıkıyor. Önyargılı olmadan devam etmeliler, başlamalılar. Bir yerden başlamak gerekiyor,” dedi.

