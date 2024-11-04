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Zeynep Sönmez'den Tarihi Şampiyonluk

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen WTA turnuvasını kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 08:52
Zeynep Sönmez'den Tarihi Şampiyonluk

Milli Tenisçi Zeynep Sönmez'in WTA Şampiyonluğu

22 yaşındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da gerçekleştirilen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde ABD'li Ann Li'yi 2-0 mağlup ederek kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu elde etti.

İlk Şampiyonluk

Sönmez, dünya sıralamasında 93. sırada bulunan Li ile yaptığı final maçını 1 saat 10 dakika süreyle tamamlayarak 6-2 ve 6-1'lik setlerle galip geldi. Bu sonuçla birlikte önemli bir zaferle kariyerine yeni bir sayfa ekledi.

Duygusal Anlar ve Teşekkür

Maçın ardından duygusal anlar yaşayan Zeynep Sönmez, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Bu en büyük hayallerimden biriydi. 15 yıldır bu başarıyı elde etmek için çalışıyorum. Şu an buradayım ve bunun benim için anlamı çok büyük. Başta ailem olmak üzere beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum," şeklinde ifadelerde bulundu.

Yeni Kariyer Rekoru

Kazandığı bu şampiyonluk sayesinde Zeynep Sönmez, tek kadınlarda dünya sıralamasında 36 basamak birden yükselerek 91. sıraya yerleşti. Ayrıca, bir WTA turnuvasında şampiyonluk yaşayan ikinci Türk tenisçi olma özelliği taşıyor, ilk sırada Çağla Büyükakçay bulunuyor.

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