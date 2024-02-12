Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri belirlendi: Çeyrek finalde karşılaşacak takımlar belli oldu

TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde yapılan kura çekimiyle Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde karşılaşacak takımlar tek maç eleme yöntemiyle belirlendi.
Tek maç eleme yöntemiyle 27-29 Şubat'ta gerçekleşecek çeyrek final maçlarının ardından, çift maç usulüne göre yapılacak yarı final maçlarının tarihleri ilerleyen zamanlarda duyurulacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor - Başakşehir
Beşiktaş - Konyaspor
Ankaragücü - Fenerbahçe
Galatasaray - Karagümrük
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Ankaragücü-Fenerbahçe kazananı - Beşiktaş-Konyaspor kazanını
Trabzonspor - Başakşehir kazananı - Galatasaray-Karagümrük kazananı