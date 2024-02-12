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Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri belirlendi: Çeyrek finalde karşılaşacak takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın merakla beklenen çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. 27-29 şubatta oynanması planlanan maçların yanı sıra olası yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Yayın Tarihi: 12.02.2024 15:26

Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 15:26

Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri belirlendi: Çeyrek finalde karşılaşacak takımlar belli oldu

TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde yapılan kura çekimiyle Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde karşılaşacak takımlar tek maç eleme yöntemiyle belirlendi.

Tek maç eleme yöntemiyle 27-29 Şubat'ta gerçekleşecek çeyrek final maçlarının ardından, çift maç usulüne göre yapılacak yarı final maçlarının tarihleri ilerleyen zamanlarda duyurulacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Başakşehir

Beşiktaş - Konyaspor

Ankaragücü - Fenerbahçe

Galatasaray - Karagümrük

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ankaragücü-Fenerbahçe kazananı - Beşiktaş-Konyaspor kazanını

Trabzonspor - Başakşehir kazananı - Galatasaray-Karagümrük kazananı

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