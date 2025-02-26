Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor Çeyrek Finale Yükseldi

İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'ü yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 22:54
Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor Çeyrek Finale Yükseldi

İskenderunspor Tarih Yazdı!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor, deplasmanda Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maçı 2-1'lik skorla kazanan İskenderunspor, çeyrek finale yükselme başarısını elde etti.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmanın başlama düdüğü ile birlikte, 5. dakikada İskenderunspor öne geçti. Sağdan köşe vuruşunu kullanan Mehmet Manış, altıpas önünde Ulaş Zengin'in kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve durum 1-0 oldu.

Maçın 7. dakikasında konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasına sağdan giren Mehmet Manış'ın pasında, Erdem Can Polat, penaltı noktası civarından şutunu çekerek topu filelerle buluşturdu: 0-2.

Ev sahibi ekip, 45. dakikada penaltı kazanma fırsatı yakaladı. Devran Şenyurt’un müdahalesi ile Barış Kalaycı yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak Gray’in penaltı vuruşunu kaleci Arel Ekinci, soluna uzanarak iki hamlede kontrol etti ve ilk yarı İskenderunspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarıda Yaşananlar

Karşılaşmanın ikinci yarısının başında, 49. dakikada Solwie Energy Fatih Karagümrük bir penaltı daha kazandı. Baran Demiroğlu, ceza sahasında kalecinin müdahalesi sonrası yere düşünce hakem tekrar penaltı kararı verdi.

50. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Muhammed Mert’in penaltı vuruşunda top filelere gitti: 1-2.

Son dakikalarında heyecan dolu geçen mücadelede, İskenderunspor maçtan 2-1 galip ayrılarak kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

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