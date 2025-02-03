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Ziraat Türkiye Kupası'nda Maç Hakemleri Açıklandı

Yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçların hakemleri açıklandı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:38
Ziraat Türkiye Kupası'nda Maç Hakemleri Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarın Oynanacak Maçların Hakemleri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ikinci haftasında yarın gerçekleştirilecek karşılaşmaların hakemleri belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada, 5 Ekim 2023 tarihlerindeki 4 maçın hakemleri şu şekilde duyuruldu:

  • 13.00 Kocaelispor - Net Global Sivasspor: Davut Dakul Çelik
  • 15.30 RAMS Başakşehir - Ahlatcı Çorum FK: Melih Kurt
  • 18.00 TÜMOSAN Konyaspor - ikas Eyüpspor: Gürcan Hasova
  • 20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor: Ozan Ergün

Takımlar, bu önemli karşılaşmalarda galibiyet için sahaya çıkacak. Futbolseverler, hakemlerin kararları ve maç gelişmeleri ile son dakikalarında nefes kesen anlara tanık olacak.

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